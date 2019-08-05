В Саратове рецидивист украл у дачницы золотые украшения

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-05T12:15:04+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 33-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 27 апреля с 20:00 до 22:00 неизвестный залез в дачу, расположенную в СНТ «Ударник», и унес оттуда золотые сережки и цепочку.

По подозрению в преступлении задержан 34-летний рецидивист. Он признался, что продал чужое имущество неизвестному на Ново-Астраханском шоссе.

На злоумышленника завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU