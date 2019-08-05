2019-08-05T11:40:09+03:00
Общество

В Энгельсе росгвардейцы нашли потерявшуюся пенсионерку

Женщина была дезориентирована
Ольга Симонова
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В Энгельсе росгвардейцы нашли потерявшуюся пенсионерку.

- На улице Космонавтов пропала 81-летняя женщина. Она страдала проблемами с памятью и могла забыть свой адрес и имя, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

В тот же вечер сотрудники разыскали гражданку на проспекте Химиков. Она блуждала под дождем.

При беседе выяснилось, что потерявшаяся с трудом помнит свое имя и полностью дезориентирована.

Прапорщик Александр Ищенко и старший сержант Максим Лезин предложили женщине согреться в автомобиле и доставили в полицию. В отдел за ней уже приехали родственники.

Родные пенсионерки поблагодарили росгвардейцев за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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