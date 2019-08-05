В Энгельсе росгвардейцы нашли потерявшуюся пенсионерку
В Энгельсе росгвардейцы нашли потерявшуюся пенсионерку.
- На улице Космонавтов пропала 81-летняя женщина. Она страдала проблемами с памятью и могла забыть свой адрес и имя, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.
В тот же вечер сотрудники разыскали гражданку на проспекте Химиков. Она блуждала под дождем.
При беседе выяснилось, что потерявшаяся с трудом помнит свое имя и полностью дезориентирована.
Прапорщик Александр Ищенко и старший сержант Максим Лезин предложили женщине согреться в автомобиле и доставили в полицию. В отдел за ней уже приехали родственники.
Родные пенсионерки поблагодарили росгвардейцев за помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU