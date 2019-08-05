Юлия Литневская: Здорово, что Заводской район становится первопроходцем в таком важном деле

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-05T11:44:28+03:00

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В Заводском районе Саратова начал работу новый комплекс по сортировке мусора.

В инспекционном визите на новый комплекс приняли участие депутаты от Заводского района всех уровней.

Мусоросортировочный комплекс рассчитан на производительность около 80 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Он позволит обеспечить механизацию единого процесса обработки ТКО, включающего: взвешивание, проведение радиационного контроля, сортировку и брикетирование (прессование и увязку в кипы) полезных фракций, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в Саратовской области. Сортировка будет осуществляться по ряду полезных вторичных фракций: макулатура (картон и офисная бумага); полимеры объемные (полиэтилен низкого и высокого давления); полимерная пленка; алюминиевая тара; стекло. Хозяйственное ведение осуществляет МУП «Дорожник Заводского района». За счет бюджета города осуществлено подключение мусоросортировочного комплекса к сетям электроснабжения.

Муниципальным предприятием «Дорожник Заводского района» 19 июля 2019 года получена лицензия на сбор, транспортирование, обработку, размещение отходов 3-4 классов опасности управления Росприроднадзора по Саратовской области.

Валерий Радаев отметил необходимость соблюдения стандартов качества на всех этапах работы — от площадок по сбору мусора, которые должны быть удобными для жителей, до системы сортировки и захоронения отходов.

- Здорово, что Заводской район становится первопроходцем в таком важном деле, как утилизация мусора. Только представьте: из выброшенного пластика можно сделать новый еще семь раз. И даже после этого во многих европейских странах он идет не на свалку, а на электростанцию для сожжения. Так переработанный семь раз пластик приносит пользу еще и в виде электричества и не наносит вред экологии. Каждая семья имеет по шесть или семь ведер для разного мусора — пластика, бумаги, стекла, картона, металла и другого. Еще одно ведро предназначено для отходов, которые не могут быть впоследствии переработаны. Для нас, безусловно, такие стандарты — пока необозримое будущее, но построенный в Заводском комплекс — серьезный шаг на этом пути, — прокомментировала депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU