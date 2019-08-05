2019-08-05T11:18:37+03:00
Происшествия

Раненная в Саратове болгаркой девочка находится в тяжелом состоянии

По словам пресс-службы Минздрава, ребенку оказывается помощь в полном объеме
Ольга Симонова
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Раненная болгаркой девочка в Саратове продолжает оставаться в больнице.

- Девочка находится в тяжелом состоянии, ей оказывается помощь в полном объеме, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава области.

Напомним, болгарка упала на ребенка 2 августа с крыши школы №6 в Заводском районе. Мать везла малышку на велосипеде, а в этот момент на кровле велись работы. По словам женщины, никаких сигнальных лент у территории не было.

После этого следователи организовали проверку: опрашивают рабочих, персонал учреждения, изъяли документацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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