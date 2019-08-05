В Саратове задержали прожженного вора

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-05T11:27:01+03:00

Он «сидел» десять раз

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В Саратове в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Антикриминал» полицейские задержали рецидивиста.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 26-летний местный житель успел отбыть десять сроков в тюрьме, в основном за кражи.

В отдел полиции 18 июня обратился мужчина и рассказал, что кто-то залез в его дом и забрал телевизор с пневматическим пистолетом. Сумма ущерба составила 7,5 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении злоумышленника задержали 2 августа.

Он признался, что сдал оружие в комиссионку, а телевизор продал на рынке.

На мужчину завели уголовное дело, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU