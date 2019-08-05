В Саратове задержали прожженного вора
Он «сидел» десять раз
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В Саратове в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Антикриминал» полицейские задержали рецидивиста.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 26-летний местный житель успел отбыть десять сроков в тюрьме, в основном за кражи.
В отдел полиции 18 июня обратился мужчина и рассказал, что кто-то залез в его дом и забрал телевизор с пневматическим пистолетом. Сумма ущерба составила 7,5 тыс. рублей.
По подозрению в преступлении злоумышленника задержали 2 августа.
Он признался, что сдал оружие в комиссионку, а телевизор продал на рынке.
На мужчину завели уголовное дело, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU