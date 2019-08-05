Саратовский спортсмен взял бронзу всероссийских соревнований
Состязались подростки
Изменить размер текста:
С 1 по 4 августа в Москве прошло всероссийское соревнование по боксу памяти ЗМС СССР чемпиона мира А. Кошкина среди юношей в возрасте 13-14 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, участвовали 117 боксеров, которые прошли в четвертьфинале первенства России.
Николай Гуров, саратовский спортсмен, взял бронзу в категории 46 кг. Еще один боксер, Илья Тарасов, стал пятым среди соперников в весе 68 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU