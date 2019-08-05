Саратовский спортсмен взял бронзу всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-05T11:23:30+03:00

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С 1 по 4 августа в Москве прошло всероссийское соревнование по боксу памяти ЗМС СССР чемпиона мира А. Кошкина среди юношей в возрасте 13-14 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, участвовали 117 боксеров, которые прошли в четвертьфинале первенства России.

Николай Гуров, саратовский спортсмен, взял бронзу в категории 46 кг. Еще один боксер, Илья Тарасов, стал пятым среди соперников в весе 68 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU