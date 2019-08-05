Средний размер пенсии в Саратовской области составляет 13,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-05T10:37:56+03:00

За первые шесть месяцев 2019 года на выплаты перечислили около 57,2 млн рублей

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С начала 2019 года жителям Саратовской области назначили 11,5 тыс. новых пенсий, половина из которых — по старости.

Представители Пенсионного фонда отмечают, что всего в регионе выплаты получают 743,9 тыс. человек, 18,3% из которых работают.

Страховые пенсии по старости в размере 13,5 тыс. рублей выплачивают 641,5 тыс. гражданам.

Кроме того, более 2 тыс. жителей области получают две пенсии, в среднем она составляет 29,7 тыс. рублей. Это — инвалиды и участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда, члены семей, которые пострадали в катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Более 173 тыс. пенсионеров получают ежемесячно 2,5 тыс. рублей. Деньги положены инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU