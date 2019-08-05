2019-08-05T10:37:56+03:00
Общество

Средний размер пенсии в Саратовской области составляет 13,5 тыс. рублей

За первые шесть месяцев 2019 года на выплаты перечислили около 57,2 млн рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала 2019 года жителям Саратовской области назначили 11,5 тыс. новых пенсий, половина из которых — по старости.

Представители Пенсионного фонда отмечают, что всего в регионе выплаты получают 743,9 тыс. человек, 18,3% из которых работают.

Страховые пенсии по старости в размере 13,5 тыс. рублей выплачивают 641,5 тыс. гражданам.

Кроме того, более 2 тыс. жителей области получают две пенсии, в среднем она составляет 29,7 тыс. рублей. Это — инвалиды и участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда, члены семей, которые пострадали в катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Более 173 тыс. пенсионеров получают ежемесячно 2,5 тыс. рублей. Деньги положены инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балаково организацию оштрафовали за придавленного транспортом работника
Под Саратовом ликвидировали крупный пожар
В Саратове рецидивист украл у дачницы золотые украшения
В Саратове с начала года снесли 619 незаконно установленных вывесок
В Саратове пропал без вести курсант института нацгвардии
В Энгельсе росгвардейцы нашли потерявшуюся пенсионерку
Юлия Литневская: Здорово, что Заводской район становится первопроходцем в таком важном деле
В Марксе водитель заклеивал номера, но все равно был оштрафован на 200 тыс. рублей
Саратовская спортсменка выиграла международный турнир
Раненная в Саратове болгаркой девочка находится в тяжелом состоянии
В Саратове задержали прожженного вора
Саратовский спортсмен взял бронзу всероссийских соревнований
Автобус №6 в Саратове сбил пешехода-нарушителя
На трассе под Саратовом фура сбила пешехода
Изменилось расписание электрички Балашов — Самойловка
В Квасниковке десять пожарных тушили деревянный дом
В Вольске 17 пожарных тушили два дома
В Октябрьском районе Саратова отключили воду
Саратовцы заплатили по штрафам более 1 млн рублей
Школьников села Яблоновка оградили от опасного интернета
В Балакове утром горела трехкомнатная квартира
До начала учебного года в Саратове отремонтируют крыши 30 школ
В Саратовской области появятся цветы из Нидерландов
Работников Саратовской лесосеменной станции не проверял психиатр
В Саратове на перекрестке ВАЗ влетел в иномарку