В Октябрьском районе Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-05T09:59:45+03:00

Ее подадут ориентировочно в восемь вечера

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В Саратове сегодня, 5 августа, отключили воду на нескольких улицах Октябрьского района.

- Ориентировочно до 20:00 изменены параметры водоснабжения по Астраханской (от Рабочей до 2-го Станционного проезда), Шелковичной (от Астраханской до Рахова), 2-му Станционному проезду, 2-й Садовой и Новоузенской, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Ресурс отключили из-за аварии по 2-му Станционному проезду.

ИСТОЧНИК KP.RU