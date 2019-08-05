В Октябрьском районе Саратова отключили воду
Ее подадут ориентировочно в восемь вечера
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В Саратове сегодня, 5 августа, отключили воду на нескольких улицах Октябрьского района.
- Ориентировочно до 20:00 изменены параметры водоснабжения по Астраханской (от Рабочей до 2-го Станционного проезда), Шелковичной (от Астраханской до Рахова), 2-му Станционному проезду, 2-й Садовой и Новоузенской, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Ресурс отключили из-за аварии по 2-му Станционному проезду.
ИСТОЧНИК KP.RU