Саратовцы заплатили по штрафам более 1 млн рублей
Их привлекли за административные правонарушения
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На прошлой неделе, 31 июля, состоялось заседание административной комиссии Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, рассмотрены 233 дела, к ответственности привлекли 183 граждан, а также должностное лицо и две организации.
Компании оштрафованы за нарушение срока проведения благоустройства после завершения вскрышных работ и сброс мусора вне специально отведенных для этого мест.
Сумма наложенных штрафов за комиссию составляет 271,5 тыс. рублей. Всего за семь месяцев 2019 года взыскано 1 598,5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU