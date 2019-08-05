Саратовцы заплатили по штрафам более 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-05T10:02:23+03:00

Их привлекли за административные правонарушения

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На прошлой неделе, 31 июля, состоялось заседание административной комиссии Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, рассмотрены 233 дела, к ответственности привлекли 183 граждан, а также должностное лицо и две организации.

Компании оштрафованы за нарушение срока проведения благоустройства после завершения вскрышных работ и сброс мусора вне специально отведенных для этого мест.

Сумма наложенных штрафов за комиссию составляет 271,5 тыс. рублей. Всего за семь месяцев 2019 года взыскано 1 598,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU