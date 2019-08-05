Школьников села Яблоновка оградили от опасного интернета
Директор учреждения получил представление
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Прокуратура Ровенского района выявила нарушения соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, в средней школе села Яблоновка не было программно-аппаратных средств для защиты детей от информации в интернете. Речь идет о тех данных, которые причиняли вред их здоровью и развитию.
Директор учреждения получил представление, а потом иск в суд.
Требования прокурора удовлетворены, сейчас решение исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU