Школьников села Яблоновка оградили от опасного интернета

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-05T10:01:00+03:00

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Прокуратура Ровенского района выявила нарушения соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, в средней школе села Яблоновка не было программно-аппаратных средств для защиты детей от информации в интернете. Речь идет о тех данных, которые причиняли вред их здоровью и развитию.

Директор учреждения получил представление, а потом иск в суд.

Требования прокурора удовлетворены, сейчас решение исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU