До начала учебного года в Саратове отремонтируют крыши 30 школ

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-05T09:50:52+03:00

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В Саратове к новому учебному году отремонтируют крыши 30 школ, 20 детсадов и двух учреждений дополнительного образования.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, сегодня, 5 августа, этот вопрос был рассмотрен на совещании при замглавы городского по соцсфере Наталии Леонтьевой.

По словам и. о. председателя комитета по образованию Ирины Чинаевой, работы должны быть выполнены до начала учебного года.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о наборе воспитанников в детские сады и первые классы.

- Планируется предоставить места всем детям от трех до семи лет, стоящим в очереди и которым на 1 сентября 2019 года исполнилось три года. То же самое касается и первоклассников: прием документов в школы продолжается до 5 сентября. Туда пойдут все, кто подал заявления, — отметила Ирина Чинаева.

ИСТОЧНИК KP.RU