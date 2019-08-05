В Саратовской области появятся цветы из Нидерландов
Решение будет приниматься по поводу каждой партии
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Управление Россельхознадзора разрешило ООО «Евросемена» из Барнаула ввозить в Россию посадочный материал из нидерландских питомников Haakman Flowerbulbs B.V. (Molenweg 6, 1693 NT Wervershoof, The Netherlands) и Nord Lommerse Flower Bulb Group (Nieuweweg 2, 2182 BP, Hillegom, The Netherland).
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в страну можно ввезти 3 млн луковиц цветочных культур.
По поводу ввоза каждой партии принимается отдельное решение по результатам лабораторной экспертизы.
Теперь цветы от перевозчика могут появиться и в Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU