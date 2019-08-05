Мэрия Саратова: Для закатанного в асфальт дерева организуют рабатку

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-05T09:14:46+03:00

Собственник здания на Московской/Чапаева при асфальтировании тротуара решил не пропускать при работах растение

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Мэрия Саратова прокомментировала публикацию «КП-Саратов» о закатанном в асфальт приствольном круге дерева в центре города.

- По информации администрации Кировского района, владелец здания на пересечении улиц Чапаева и Московская благоустраивал территорию и уложил покрытие вплотную к стволу. Теперь собственник исправит ситуацию: снимет асфальт и организует приствольную рабатку. Работы начнутся, когда улучшится погода, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Напомним, фото с закатанным в асфальт приствольным кругом дерева опубликовали в соцсетях очевидцы. Они отметили, что после этого растение быстро погибает.

Обращаясь в публикации к мэру города Михаилу Исаеву, горожане попросили его исправить ситуацию.

Глава Саратова заявил, что к данным работам городские службы не имеют отношения и поручил разобраться в деле.

ИСТОЧНИК KP.RU