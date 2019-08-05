Саратовские инвалиды взяли медали чемпионата России по стрельбе

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-05T09:22:01+03:00

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С 31 июля по 8 августа в Краснодаре проходит чемпионат России по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 69 спортсменов из 20 регионов России.

Среди саратовских стрелков в упражнениях с малокалиберным пистолетом П-3 на расстоянии 25 метров с 60 выстрелов Сергей Малышев взял второе место, Анастасия Пантелеева — четвертое.

За работу с пневматическим пистолетом П-6 на расстоянии 10 метров Сергей Малышев стал лучшим, Анастасия Пантелеева взяла серебро.

Елена Лоскутова заняла 13 место в категории В-5 (пневматическая винтовка 60 выстрелов лёжа с подставкой), седьмое место — за выстрелы с винтовки В-4 стоя.

ИСТОЧНИК KP.RU