В ТЦ «Триумф Молл» в Саратове парни украли чужой телефон

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-05T09:21:00+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 36-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 19 июля, с 19:25 до 19:35, кто-то забрал его телефон Samsung S7 стоимостью 2,5 тыс. рублей.

Преступник находился рядом с детской площадкой, расположенной в ТЦ «Триумф Молл».

Предполагаемых злоумышленников задержали. Ими оказались 18 и 19-летний парни, которые уже успели отсидеть.

Они признались, что взяли чужое и продали его неизвестному.

На юношей завели уголовное дело и посадили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU