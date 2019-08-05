В ТЦ «Триумф Молл» в Саратове парни украли чужой телефон
На него завели уголовное дело
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 36-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 19 июля, с 19:25 до 19:35, кто-то забрал его телефон Samsung S7 стоимостью 2,5 тыс. рублей.
Преступник находился рядом с детской площадкой, расположенной в ТЦ «Триумф Молл».
Предполагаемых злоумышленников задержали. Ими оказались 18 и 19-летний парни, которые уже успели отсидеть.
Они признались, что взяли чужое и продали его неизвестному.
На юношей завели уголовное дело и посадили под домашний арест.
ИСТОЧНИК KP.RU