2019-08-05T09:17:36+03:00
Общество

Единственный жилец разрушающегося дома на Сакко и Ванцетти отказывается переезжать

Ему дважды предлагали квартиру
Екатерина Семенова
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Администрация Октябрьского района Саратова прокомментировала ситуацию с обрушением стены жилого дома на улице Сакко и Ванцетти, 61.

- Все семь помещений в доме непригодны для жилья, но он не был признан аварийным, — отметили в администрации.

Шесть собственников получили компенсацию или новое жилье. Однако один из нанимателей муниципальной квартиры продолжает в ней проживать. Несмотря на то, что ему дважды предлагали переехать, он отказывался.

- Работа по поиску и предоставлению данному гражданину жилья продолжается, — отметили в администрации.

Как ранее сообщала «Комсомолка», накануне у дома на Сакко и Ванцетти, 61 обрушилась стена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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