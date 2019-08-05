Саратовцы пожаловались на снятие нового асфальта
Об этом рассказали в соцсетях
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Сегодня, 5 августа, жители Ленинского района пожаловались на снятый асфальт на улице Тархова, 45.
В группе «Саратов онлайн» пользователь соцсети «ВКонтакте» Дима Ковальчук уточнил, что новое покрытие появилось на дороге совсем недавно, а теперь его демонтируют.
Степан Рощин сыронизировал, что видимо асфальта не хватает и залежавшийся пора перевозить в другой район.
Дмитрий Кураев предположил — возможно летнее покрытие меняют на зимнее.
Горожане сошлись во мнении, что этот поступок очень странный.
Запись уже посмотрели более 7 тыс. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU