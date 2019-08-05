Панков: Вместе с жителями сформируем программы реальных дел в каждом районе

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-05T08:49:08+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о предстоящих рабочих поездках в районы области.

- Заволжье ждет. Вторая неделя отпуска будет насыщенной. На этот раз — Перелюбский, Пугачевский, Краснопартизанский районы. Будут встречи с людьми, дискуссии и диалог с однопартийцами. По приятным поводам и не очень. Вместе сформируем программы реальных дел в каждом районе.

Обязательно встречусь с учителями и врачами в Перелюбе, где воплощаются в жизнь важнейшие проекты Володина. Пугачевцы поставили ребром вопрос о качестве благоустройства сквера на ул. Топорковской, на месте зададим вопросы подрядчику. А в Краснопартизанском районе — широкий спектр вопросов, волнующих людей. В том числе реализация нацпроектов. Погода скверная, знаю, у степняков душа открытая, — отметил Николай Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU