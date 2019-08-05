В Саратове мужчина вынес из стейк-бара ноутбук за 30 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-05T08:36:27+03:00

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В Саратове полиция вчера, 4 августа, раскрыла грабеж в стейк-баре.

- В отдел вечером 1 августа обратилась 44-летняя директор заведения на улице Кутякова. Женщина рассказала, что кто-то открыто забрал из помещения ноутбук Asus за 30 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Правоохранители задержали 23-летнего жителя поселка Серебряный Бор. Ранее парень не привлекался к ответственности, но теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж.

Ноутбук у него также забрали, а самого — отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU