Роспотребнадзор предупреждает саратовцев о клопах в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-05T08:45:52+03:00

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Саратовцев предупредили об опасности тропических постельных клопов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре региона, этот вид паразитов является новым для европейской части России, однако их численность ежегодно увеличивается вдвое.

- Насекомых замечают не только в антисанитарных условиях. В случае, если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома, — предупреждают специалисты.

Тропические постельные клопы питаются кровью человека и обитают в постельном белье. Роспотребнадзор рекомендует чаще его менять, а при заселении в отели внимательно проверять кровать.

Тропические постельные клопы могут переползать из квартиры в квартиру по вентканалам или даже электророзеткам. Изредка насекомое может сменить «хозяина» в местах массового скопления людей, например, в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU