Саратовцы просят мэра спасти деревья в центре города

СЕГОДНЯ 08:08 2019-08-05T08:08:44+03:00

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В центре Саратова рабочие закатали приствольные круги деревьев в асфальт.

- После такого деревья погибают за короткий срок, — сообщили очевидцы в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Подобное с растениями «сотворили» на пересечении улиц Московская и Чапаева.

Местные жители отметили в публикации мэра города Михаила Исаева. Горожане сказали, что нужно исправить закатанные в асфальт деревья, «а то нехорошо получается».

ИСТОЧНИК KP.RU