Саратовцы просят мэра спасти деревья в центре города
Рабочие закатали приствольные круги в асфальт
Фото из соцсетей
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В центре Саратова рабочие закатали приствольные круги деревьев в асфальт.
- После такого деревья погибают за короткий срок, — сообщили очевидцы в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
Подобное с растениями «сотворили» на пересечении улиц Московская и Чапаева.
Местные жители отметили в публикации мэра города Михаила Исаева. Горожане сказали, что нужно исправить закатанные в асфальт деревья, «а то нехорошо получается».
ИСТОЧНИК KP.RU