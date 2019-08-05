Под Саратовом сторож расстрелял рыбака

СЕГОДНЯ 07:43 2019-08-05T08:01:24+03:00

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В Романовском районе Саратовской области найдено тело убитого мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его расстреляли.

По предварительной версии, 3 августа потерпевший 32-летний мужчина распивал алкоголь с тремя приятелями на берегу пруда Осиновский в селе Осиновка. К компании присоединился 50-летний сторож водоема, который не разрешил мужчинам ловить рыбу.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Между ним и потерпевшим началась ссора, и 50-летний мужчина решил подкрепить свои слова оружием.

Он взял из сторожки ружье и выстрелил оппоненту в грудь и голову, а после этого сам отправился в полицию и признался. Сторож был задержан.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU