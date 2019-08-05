Под Саратовом сторож расстрелял рыбака
В Романовском районе Саратовской области найдено тело убитого мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его расстреляли.
По предварительной версии, 3 августа потерпевший 32-летний мужчина распивал алкоголь с тремя приятелями на берегу пруда Осиновский в селе Осиновка. К компании присоединился 50-летний сторож водоема, который не разрешил мужчинам ловить рыбу.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Между ним и потерпевшим началась ссора, и 50-летний мужчина решил подкрепить свои слова оружием.
Он взял из сторожки ружье и выстрелил оппоненту в грудь и голову, а после этого сам отправился в полицию и признался. Сторож был задержан.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
ИСТОЧНИК KP.RU