2019-08-05T07:48:05+03:00
Происшествия

На трассе под Саратовом перевернулся автобус из Германии

Пострадали четверо взрослых и два ребенка
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
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Утром 5 августа на трассе СызраньСаратовВолгоград перевернулся туристический автобус Volvo, следовавший из Германии в Камышин.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась на 376-м км дороги, в Красноармейском районе.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением. Известно о четырех пострадавших взрослых и двух детях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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