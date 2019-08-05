На трассе под Саратовом перевернулся автобус из Германии

СЕГОДНЯ 07:35 2019-08-05T07:48:05+03:00

Пострадали четверо взрослых и два ребенка

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Утром 5 августа на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград перевернулся туристический автобус Volvo, следовавший из Германии в Камышин.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась на 376-м км дороги, в Красноармейском районе.

Фото ГИБДД по Саратовской области

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением. Известно о четырех пострадавших взрослых и двух детях.

ИСТОЧНИК KP.RU