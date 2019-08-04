Мэрия Саратова: Ситуация со взрывом колеса троллейбуса находится на контроле
Транспорт доставили в депо для выяснения причины поломки
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Мэрия Саратова прокомментировала ЧП со взрывом колеса у троллейбуса №11.
- Транспорт доставлен в депо для выяснения причины поломки. Ситуация находится на контроле, — сообщили в горадминистрации, по данным МУПП «Саратовгорэлектротранс».
В мэрии также отметили, что пострадавшую при инциденте пассажирку после осмотра врачей отпустили домой.
Напомним, ЧП случилось сегодня, 4 августа. На улице Чайковского у троллейбуса №11 лопнул баллон колеса.
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ИСТОЧНИК KP.RU