Мэрия Саратова: Ситуация со взрывом колеса троллейбуса находится на контроле

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-04T16:41:19+03:00

Транспорт доставили в депо для выяснения причины поломки

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Мэрия Саратова прокомментировала ЧП со взрывом колеса у троллейбуса №11.

- Транспорт доставлен в депо для выяснения причины поломки. Ситуация находится на контроле, — сообщили в горадминистрации, по данным МУПП «Саратовгорэлектротранс».

В мэрии также отметили, что пострадавшую при инциденте пассажирку после осмотра врачей отпустили домой.

Напомним, ЧП случилось сегодня, 4 августа. На улице Чайковского у троллейбуса №11 лопнул баллон колеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU