В центре Саратова случилось тройное ДТП с иномарками

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-04T14:59:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Саратова вчера вечером, 4 августа, случилось тройное ДТП.

- По предварительным данным, Opel протаранил машину аналогичной марки, а также Skoda. В результате ДТП пострадала одна из участниц аварии — девушка, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.

Фото Марины Одинцовой

Инцидент произошел около 20:30 на пересечении улиц Московская и Вольская.

На месте работали врачи «скорой помощи».

Фото Марины Одинцовой

ИСТОЧНИК KP.RU