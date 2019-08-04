В центре Саратова случилось тройное ДТП с иномарками
На месте работала «скорая помощь»
Фото Марины Одинцовой
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В центре Саратова вчера вечером, 4 августа, случилось тройное ДТП.
- По предварительным данным, Opel протаранил машину аналогичной марки, а также Skoda. В результате ДТП пострадала одна из участниц аварии — девушка, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.
Фото Марины Одинцовой
Инцидент произошел около 20:30 на пересечении улиц Московская и Вольская.
На месте работали врачи «скорой помощи».
Фото Марины Одинцовой
ИСТОЧНИК KP.RU