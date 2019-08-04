2019-08-04T14:59:01+03:00
Происшествия

В центре Саратова случилось тройное ДТП с иномарками

На месте работала «скорая помощь»
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото Марины ОдинцовойФото Марины Одинцовой
Изменить размер текста:

В центре Саратова вчера вечером, 4 августа, случилось тройное ДТП.

- По предварительным данным, Opel протаранил машину аналогичной марки, а также Skoda. В результате ДТП пострадала одна из участниц аварии — девушка, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.

Фото Марины Одинцовой

Фото Марины Одинцовой

Инцидент произошел около 20:30 на пересечении улиц Московская и Вольская.

На месте работали врачи «скорой помощи».

Фото Марины Одинцовой

Фото Марины Одинцовой

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сайт «Комсомолки» — один из самых посещаемых в Саратовской области
Мэрия Саратова: Ситуация со взрывом колеса троллейбуса находится на контроле
Тяга к алкоголю заставила саратовчанку лезть по простыням с четвертого этажа
В Саратове из-за взрыва перестали ходить троллейбусы
В Саратове у троллейбуса взорвалось колесо
В Саратове школьников научат игре «Хакер.ру.нет»
В центре Саратова обвалилась стена жилого дома
У мужчины из «шестерки» в Саратове украли аккумулятор
В Саратове с затруднениями ходят трамваи №№3, 9, 10 и 11
ГИБДД: В аварии на Парковой улице пострадали трое подростков
Панков о работе строительных организаций: Дома по осени считают
Двоих мужчин сбила иномарка в Саратове
В Саратове мужчина выпал из окна любовницы и попал в больницу
В Балакове ищут мужчину с короткой стрижкой и серо-голубыми глазами
В Саратовской области с утра будет туман
Пьяный подросток на «Таврии» в Саратове протаранил «Гранту»
На фестиваль «Аткарские розы» гости ехали 2 тыс. км
Под Саратовом восьмилетний ребенок сорвался с заброшенной школы
Падение болгарки на ребенка в Саратове: отец рассказывает о давлении со стороны правоохранителей
Губернатор купил для двора в Аткарске саженцы роз
Восемь улиц в Саратове до вечера остались без воды
Водитель легковушки под Саратовом врезался в дерево
Спортсмен из Саратова занял первую строчку мирового рейтинга по каратэ
Николай Панков пробежал по взлетной полосе аэропорта «Гагарин»