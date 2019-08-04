В Саратове из-за взрыва перестали ходить троллейбусы
ЧП случилось с двумя «рогатыми» на маршруте №11
Ленинское троллейбусное депоФото: Екатерина Семенова
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Все троллейбусы в Саратове были экстренно отозваны с маршрутов в депо из-за взрывов.
Об этом «КП-Саратов» сообщил источник в «Саратовгорэлектротрансе».
Он отметил, что сегодня днем, 4 августа, взорвались баллоны у колес у двух троллейбусов №11.
Источник добавил,что подобные взрывы происходят регулярно, однако обычно это случается на территории депо во время ремонта, поэтому информация не доходит до общественности.
Напомним, сегодня, 4 августа, во время одного из взрывов травмы получили три человека, одну девушку госпитализировали. Во втором случае обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU