В Саратове из-за взрыва перестали ходить троллейбусы

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-04T14:39:44+03:00

ЧП случилось с двумя «рогатыми» на маршруте №11

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Все троллейбусы в Саратове были экстренно отозваны с маршрутов в депо из-за взрывов.

Об этом «КП-Саратов» сообщил источник в «Саратовгорэлектротрансе».

Он отметил, что сегодня днем, 4 августа, взорвались баллоны у колес у двух троллейбусов №11.

Источник добавил,что подобные взрывы происходят регулярно, однако обычно это случается на территории депо во время ремонта, поэтому информация не доходит до общественности.

Напомним, сегодня, 4 августа, во время одного из взрывов травмы получили три человека, одну девушку госпитализировали. Во втором случае обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU