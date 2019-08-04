В центре Саратова обвалилась стена жилого дома
Инцидент случился на улице Сакко и Ванцетти, 61 [фото]
Фото из соцсетей
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У дома в центре Саратова обвалилась часть стены. Инцидент произошел на улице Сакко и Ванцетти, 61.
Об этом сегодня, 4 августа, сообщил очевидец Алексей Павлович в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».
По фото, которое местный житель опубликовал в посте видно, что злосчастное место падения кирпичей теперь подпирают брусья.
Фото из соцсетей
Комментаторы записи отмечают, что этот дом уже давно в плачевном состоянии.
По данным открытых источников, здание является памятником архитектуры, построенным в конце 19-го века.
ИСТОЧНИК KP.RU