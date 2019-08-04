У мужчины из «шестерки» в Саратове украли аккумулятор

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-04T12:26:49+03:00

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В Саратове полиция 2 августа раскрыла кражу аккумулятора из машины.

- В отдел с заявлением 27 июня обратился 27-летний мужчина и рассказал, что из его ВАЗ-2106, припаркованного у дома по Селекционному проезду, вытащили АКБ, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 28-летнего рецидивиста. Он уже не раз отбывал наказания за кражи.

Мужчина во всем признался, рассказав, что продал аккумулятор неизвестному за 500 рублей, а деньги потратил.

Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU