Сайт «Комсомолки» — один из самых посещаемых в Саратовской области
Он занимает второе место уже несколько месяцев подряд
Данные портала Liveinternet.ru
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Сайт «КП-Саратов» продолжает уверенно занимать вторую строчку рейтинга региональных СМИ.
Согласно статистике портала Liveinternet.ru, по итогам июля www.saratov.kp.ru уступает по посещаемости только ИА «Взгляд-инфо».
Такой высокий рейтинг «КП-Саратов» показывает несколько месяцев подряд, например, в мае и июне.
Доля местных читателей при этом по-прежнему высока — 50% всех посетителей сайта.
ИСТОЧНИК KP.RU