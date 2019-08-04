Сайт «Комсомолки» — один из самых посещаемых в Саратовской области

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-04T17:40:12+03:00

Он занимает второе место уже несколько месяцев подряд

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Сайт «КП-Саратов» продолжает уверенно занимать вторую строчку рейтинга региональных СМИ.

Согласно статистике портала Liveinternet.ru, по итогам июля www.saratov.kp.ru уступает по посещаемости только ИА «Взгляд-инфо».

Такой высокий рейтинг «КП-Саратов» показывает несколько месяцев подряд, например, в мае и июне.

Доля местных читателей при этом по-прежнему высока — 50% всех посетителей сайта.

ИСТОЧНИК KP.RU