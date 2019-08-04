2019-08-04T14:03:25+03:00
Общество

В Саратове школьников научат игре «Хакер.ру.нет»

И покажут спектакль по воспоминаниям ветеранов
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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На пресс-конференции в «КП-Саратов» замминистра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая, что наша делегация завоевала семь грантов молодежном форуме «iВолга 2.0» и еще три были получены от партнеров.

Одним из проектов стала настольная игра «Хакер.ру.нет», которую разработала Юлия Смирнова. По ее словам, она поможет детям в игровой и увлекательной форме познакомиться с опасностями, которые могут поджидать в интернете, а также научиться им противостоять. Кроме того, зимой она намерена организовать конференцию по цифровой безопасности.

Юлия Смирнова Фото: Екатерина Семенова

Юлия СмирноваФото: Екатерина Семенова

Проект Марины Шевяховой «Воспоминания о будущем» призван привлечь внимание к ветеранам Великой Отечественной войны. Победительница конкурса грантов рассказала, что в течение пяти месяцев волонтеры будут собирать истории ветеранов, которые впоследствии лягут в основу спектакля. Предположительно, пьеса будет поставлена в апреле будущего года, накануне Дня Победы. Уже достигнута договоренность с альтернативным психологическим театром «Аффект».

Марина Шевяхова Фото: Екатерина Семенова

Марина ШевяховаФото: Екатерина Семенова

Ольга Кукушкина представила проект «Будь в спорте». Ей в реализации будут помогать известные саратовские спортсмены, например, Сергей Улегин и Даци Дациев. Кроме посещения школ и пропаганды здорового образа жизни среди школьников, планируется организовать фестиваль с участием спортшкол.

Ольга Кукушкина Фото: Екатерина Семенова

Ольга КукушкинаФото: Екатерина Семенова

Кроме того, гранты получили Кристина Линькова с проектом «Интерактивная карта с технологией дополнительной реальности», Артем Газарян с проектом «Купеческая усадьба», Денис Губарьков с проектом «ЭкоАРТ» и Илья Дегтарев с проектом «Чистый бросок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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