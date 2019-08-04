2019-08-04T10:59:22+03:00
Общество

В Саратове с затруднениями ходят трамваи №№3, 9, 10 и 11

В Мирном переулке сломался вагон
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 4 августа, с затруднениями ходят четыре трамвайных маршрута — №№3, 9, 10, 11.

- Вагоны стоят в Мирном переулке из-за неисправности вагона. Инцидент случился в 11:40, — сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Так, «тройки» от 6-й Дачной идут с увеличенным интервалом, а от центра и вовсе не ходят.

№№9 и 10 от своих конечных в Заводском и Октябрьском районах идут только до Детского парка.

Трамваи №11 от 6-го квартала курсируют только до улицы Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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