ГИБДД: В аварии на Парковой улице пострадали трое подростков
Юноша за рулем «Таврии» вылетел на встречку и протаранил «Ладу Гранта»
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В Саратове вчера вечером, 3 августа, в Заводском районе Саратова столкнулись ЗАЗ-1102016 «Таврия» и «Лада Гранта».
- 14-летний подросток за рулем ЗАЗа вылетел на встречку и врезался в «Гранту», за рулем которой был 52-летний мужчина. В результате ДТП пострадал сам несовершеннолетний и его 14 и 15-летний пассажиры, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.
Отмечается, что подростков госпитализировали. Авария случилась у дома №42 по Парковой улице.
ИСТОЧНИК KP.RU