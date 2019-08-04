2019-08-04T09:45:48+03:00
Происшествия

ГИБДД: В аварии на Парковой улице пострадали трое подростков

Юноша за рулем «Таврии» вылетел на встречку и протаранил «Ладу Гранта»
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове вчера вечером, 3 августа, в Заводском районе Саратова столкнулись ЗАЗ-1102016 «Таврия» и «Лада Гранта».

- 14-летний подросток за рулем ЗАЗа вылетел на встречку и врезался в «Гранту», за рулем которой был 52-летний мужчина. В результате ДТП пострадал сам несовершеннолетний и его 14 и 15-летний пассажиры, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Отмечается, что подростков госпитализировали. Авария случилась у дома №42 по Парковой улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове из-за взрыва перестали ходить троллейбусы
В Саратове у троллейбуса взорвалось колесо
В Саратове школьников научат игре «Хакер.ру.нет»
В центре Саратова обвалилась стена жилого дома
У мужчины из «шестерки» в Саратове украли аккумулятор
В Саратове с затруднениями ходят трамваи №№3, 9, 10 и 11
Панков о работе строительных организаций: Дома по осени считают
Двоих мужчин сбила иномарка в Саратове
В Саратове мужчина выпал из окна любовницы и попал в больницу
В Балакове ищут мужчину с короткой стрижкой и серо-голубыми глазами
В Саратовской области с утра будет туман
Пьяный подросток на «Таврии» в Саратове протаранил «Гранту»
На фестиваль «Аткарские розы» гости ехали 2 тыс. км
Под Саратовом восьмилетний ребенок сорвался с заброшенной школы
Падение болгарки на ребенка в Саратове: отец рассказывает о давлении со стороны правоохранителей
Губернатор купил для двора в Аткарске саженцы роз
Восемь улиц в Саратове до вечера остались без воды
Водитель легковушки под Саратовом врезался в дерево
Спортсмен из Саратова занял первую строчку мирового рейтинга по каратэ
Николай Панков пробежал по взлетной полосе аэропорта «Гагарин»