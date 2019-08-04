2019-08-04T08:05:40+03:00
Общество

В Балакове ищут мужчину с короткой стрижкой и серо-голубыми глазами

Андрей Верзаков пропал 6 июля
Ольга Симонова
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В Балакове 6 июля пропал 55-летний Андрей Верзаков.

Как сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте», рост мужчины 174 см, он нормального телосложения с седыми волосами и короткой стрижкой. Глаза у него серо-голубые.

Когда Андрея видели последний раз, он был одет в синие джинсы, светло-голубую футболку и коричневые ботинки.

Если вы знаете, где находится пропавший, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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