2019-08-03T20:24:05+03:00
Происшествия

Пьяный подросток на «Таврии» в Саратове протаранил «Гранту»

Несовершеннолетнего водителя и его пассажира-одногодку госпитализировали
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова двое подростков попали в ДТП.

- Авария случилась у дома №42 по Парковой улице. 14-летний парень за рулем «Таврии» выехал на встречку и врезался в «Ладу Гранта», которую вел 22-летний водитель, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

В результате ДТП пострадал сам несовершеннолетний и его пассажир-одногодка.

Сотрудники облспаса оказали ребятам первую помощь, после их госпитализировали.

Очевидцы уверяют, что подростки были пьяны.

На месте работали также врачи Центра медицины катастроф и «скорой помощи», пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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