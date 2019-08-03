Пьяный подросток на «Таврии» в Саратове протаранил «Гранту»
Несовершеннолетнего водителя и его пассажира-одногодку госпитализировали
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В Заводском районе Саратова двое подростков попали в ДТП.
- Авария случилась у дома №42 по Парковой улице. 14-летний парень за рулем «Таврии» выехал на встречку и врезался в «Ладу Гранта», которую вел 22-летний водитель, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
В результате ДТП пострадал сам несовершеннолетний и его пассажир-одногодка.
Сотрудники облспаса оказали ребятам первую помощь, после их госпитализировали.
Очевидцы уверяют, что подростки были пьяны.
На месте работали также врачи Центра медицины катастроф и «скорой помощи», пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU