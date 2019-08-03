На фестиваль «Аткарские розы» гости ехали 2 тыс. км

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-03T18:46:48+03:00

Так заявил в приветственном слове губернатор области Валерий Радаев о жителях Мурманска

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Сегодня, 3 августа, в Саратовской области в третий раз прошел фестиваль «Аткарские розы».

- Гости не только из районов области и Саратова, но из Волгограда, Самары, Пензы вплоть до Мурманска. Вдумайтесь: туристы преодолели больше 2 тыс. км, чтобы увидеть аткарские розы, посетить фестиваль, — заявил в приветственном слове глава региона Валерий Радаев.

По его словам, «Аткарские розы» — не просто название фестиваля, но и достижения саратовских селекционеров.

Само мероприятие прошло в городском парке. Для гостей приготовили развлекательные площадки, мастер-классы, конкурс по приготовлению блюд, варенья из роз.

Фото пресс-службы главы региона

До начала фестиваля глава региона провел осмотр двора в Аткарске, который ремонтируют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Жителям двора он купил десять саженцев роз с ярмарки, развернувшейся на фестивале.

ИСТОЧНИК KP.RU