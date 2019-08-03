Под Саратовом восьмилетний ребенок сорвался с заброшенной школы

СЕГОДНЯ 18:31 2019-08-03T18:31:37+03:00

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В Саратовской области следователи организовали проверку после того, как восьмилетний мальчик получил травмы в селе Тепловка Новобурасского района. Он выпал из окна заброшенного здания.

- Около двух часов дня сегодня, 3 августа, ребенок играл со сверстниками на детской площадке. Внимание ребят привлекла двухэтажная недостроенная школа. Забора там нет, и они пошли на территорию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Уже в здании ребенок забрался на окно первого этажа, не удержал равновесия и сорвался вниз, ударившись о землю.

Его друзья сразу же побежали за родителями мальчика, которые вызвали скорую.

Пострадавшего госпитализировали. По предварительным данным, у него в районе темени рассечение кожи, а также возможен перелом лучевой кости левой руки.

Следователи осмотрели место происшествия и сейчас устанавливают, на чьем балансе находится недострой и почему он не огражден.

По результатам проверки правоохранители примут соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU