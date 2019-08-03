Губернатор купил для двора в Аткарске саженцы роз
Сегодня там проходит посвященный этим цветам фестиваль
Фото Юлии Кековой
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В Аткарске Саратовской области сегодня, 3 августа, проходит фестиваль роз.
До начала мероприятия губернатор Валерий Радаев пообщался с жителями одного из дворов, чьи дома находятся на улицах Революционная и Советская. Там сейчас реализуется нацпроект «Жилье и городская среда».
Также Радаев купил на фестивале десять саженцев роз для жителей двора и распорядился их посадить.
Фестиваль роз в Аткарске. Фото Марины Новопашиной
- Чтобы все было благоустроено и красиво, — подчеркнул губернатор.
Также глава региона во время осмотра двора велел сделать современную и безопасную площадку.
ИСТОЧНИК KP.RU