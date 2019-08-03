Губернатор купил для двора в Аткарске саженцы роз

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-03T17:32:29+03:00

Сегодня там проходит посвященный этим цветам фестиваль

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В Аткарске Саратовской области сегодня, 3 августа, проходит фестиваль роз.

До начала мероприятия губернатор Валерий Радаев пообщался с жителями одного из дворов, чьи дома находятся на улицах Революционная и Советская. Там сейчас реализуется нацпроект «Жилье и городская среда».

Также Радаев купил на фестивале десять саженцев роз для жителей двора и распорядился их посадить.

Фестиваль роз в Аткарске. Фото Марины Новопашиной

- Чтобы все было благоустроено и красиво, — подчеркнул губернатор.

Также глава региона во время осмотра двора велел сделать современную и безопасную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU