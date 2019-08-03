2019-08-03T17:32:29+03:00
Общество

Губернатор купил для двора в Аткарске саженцы роз

Сегодня там проходит посвященный этим цветам фестиваль
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
Изменить размер текста:

В Аткарске Саратовской области сегодня, 3 августа, проходит фестиваль роз.

До начала мероприятия губернатор Валерий Радаев пообщался с жителями одного из дворов, чьи дома находятся на улицах Революционная и Советская. Там сейчас реализуется нацпроект «Жилье и городская среда».

Также Радаев купил на фестивале десять саженцев роз для жителей двора и распорядился их посадить.

Фестиваль роз в Аткарске. Фото Марины Новопашиной

Фестиваль роз в Аткарске. Фото Марины Новопашиной

- Чтобы все было благоустроено и красиво, — подчеркнул губернатор.

Также глава региона во время осмотра двора велел сделать современную и безопасную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный подросток на «Таврии» в Саратове протаранил «Гранту»
На фестиваль «Аткарские розы» гости ехали 2 тыс. км
Под Саратовом восьмилетний ребенок сорвался с заброшенной школы
Падение болгарки на ребенка в Саратове: отец рассказывает о давлении со стороны правоохранителей
Восемь улиц в Саратове до вечера остались без воды
Водитель легковушки под Саратовом врезался в дерево
Спортсмен из Саратова занял первую строчку мирового рейтинга по каратэ
Николай Панков пробежал по взлетной полосе аэропорта «Гагарин»
В Саратове почти перестали ходить троллейбусы
В ДТП в Саратове пострадала пассажирка маршрутки №83
В Саратове бьют коммунальные фонтаны
На 3-й Дачной в Саратове сгорел торговый павильон
Радаев назвал главной задачей выйти на планку 1,5 млн человек пассажиропотока в аэропорту «Гагарин»
В Энгельсе ВАЗ-2110 протаранил Ford и клумбу
Губернатор Саратовской области пробежал 1,5 км по новому аэропорту
В Саратове сын-рецидивист украл у матери телевизор
Губернатор Саратовской области вечером вышел с проверкой ремонта теплотрасс
Участников забега в аэропорту «Гагарин» не остановил даже дождь
Водитель Volkswagen устроил тройное ДТП в Энгельсе
В Энгельсе парень отобрал оказавшуюся бижутерией золотую цепочку
У поселка Дубки случилось смертельное ДТП
В Саратовской области суббота пройдет с дождем
Падение болгарки на ребенка в Саратове: Изъята документация
Падение болгарки на ребенка с крыши школы: Комментарий саратовского Минобраза
В Саратове на ребенка в коляске упала болгарка
Закройщицу швейной фабрики Вольска уволили после скандала с камерой в раздевалке
Панков: Инициативы Володина помогают совершенствовать работу в интересах граждан
Количество дольщиков в проблемном доме на Федоровской растет, «как грибы после дождя»