Восемь улиц в Саратове до вечера остались без воды

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-03T16:02:35+03:00

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В Саратове сегодня, 3 августа, отключили воду на восьми улицах.

- Ориентировочно до восьми вечера не будет водоснабжения во 2 и 3-м Детских проездах, на 2-й Детской улице (от 2-й Садовой до Клочкова), в 3-м Комсомольском проезде (от улицы Карла Маркса до 2-го Детского проезда) и на улице Клочкова от 2-го Детского до Литейного проезда, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также воду отключили на Электронной, дома №№1-12, в 3-м проезде Строителей, №№3 и 5, а также на Лебедева-Кумача (от Антонова до Чемодурова).

Отключения связаны с авариями на водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU