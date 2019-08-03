Водитель легковушки под Саратовом врезался в дерево
Пострадавшего мужчину госпитализировали
Изменить размер текста:
В Саратовской области 26-летний водитель ВАЗ-2115 врезался в дерево.
- ДТП случилось на автодороге между Березиной Речкой и поселком Александровка, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и вылетел с проезжей части, где столкнулся с деревом.
Сотрудники облспаса достали водителя из авто. После пострадавший был госпитализирован.
На месте также работала «скорая помощь».
ИСТОЧНИК KP.RU