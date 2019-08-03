Водитель легковушки под Саратовом врезался в дерево

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-03T13:45:10+03:00

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В Саратовской области 26-летний водитель ВАЗ-2115 врезался в дерево.

- ДТП случилось на автодороге между Березиной Речкой и поселком Александровка, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и вылетел с проезжей части, где столкнулся с деревом.

Сотрудники облспаса достали водителя из авто. После пострадавший был госпитализирован.

На месте также работала «скорая помощь».

ИСТОЧНИК KP.RU