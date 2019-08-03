Спортсмен из Саратова занял первую строчку мирового рейтинга по каратэ

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-03T12:47:57+03:00

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Спортсмен из Саратова Ахмед Ахмедов 1 августа возглавил мировой рейтинг Всемирной федерации каратэ.

- Впервые за всю историю каратэ России он занял первую строчку в возрастной категории 14-15 лет и в весовой — 52+ кг, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

Тренер спортсмена — Ихтибар Ахмедов.

Всего в рейтинг входят около 160 стран, а в каждой категории — более 150 спортсменов.

Напомним, в июле Ахмед завоевал третье место на этапе Молодежной лиги Karate1 2019. Он также является победителем первенства России в 2018 году.

В дисциплине «Ката» среди юниорок каратистка Анна Щербина стала второй.

ИСТОЧНИК KP.RU