В Саратове почти перестали ходить троллейбусы
Причина этого — коммунальные работы
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В Саратове почти перестали ходить троллейбусные маршруты.
Как сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова», причина этого — коммунальные работы.
Так, троллейбусы №1 идут от железнодорожного вокзала только до Музейной площади из-за ремонта на улице Чернышевского, №№2, 2А, 3 и 4 и вовсе не ходят.
№15 курсирует теперь по удлиненному маршруту до улицы Азина через площадь Орджоникидзе.
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ИСТОЧНИК KP.RU