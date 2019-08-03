В Саратове почти перестали ходить троллейбусы

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-03T12:12:55+03:00

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В Саратове почти перестали ходить троллейбусные маршруты.

Как сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова», причина этого — коммунальные работы.

Так, троллейбусы №1 идут от железнодорожного вокзала только до Музейной площади из-за ремонта на улице Чернышевского, №№2, 2А, 3 и 4 и вовсе не ходят.

№15 курсирует теперь по удлиненному маршруту до улицы Азина через площадь Орджоникидзе.

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ИСТОЧНИК KP.RU