В ДТП в Саратове пострадала пассажирка маршрутки №83
Также вчера, 2 августа, в автобусе №283 упала пенсионерка
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В Саратове вчера днем, 2 августа, на улице Орджоникидзе неизвестный автомобиль врезался в маршрутку №83.
- В результате ДТП пострадала 46-летняя пассажирка общественного транспорта, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по региону.
Женщину после оказания медицинской помощи отпустили, а виновника ДТП ищут правоохранители.
Также в 15:30 пострадала еще одна пассажирка общественного транспорта.
Инцидент случился у дома №19в по Крымской улице.
В автобусе №283 упала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали
Общественным транспортом управлял 33-летний водитель.
ИСТОЧНИК KP.RU