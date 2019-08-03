В ДТП в Саратове пострадала пассажирка маршрутки №83

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-03T11:45:28+03:00

Также вчера, 2 августа, в автобусе №283 упала пенсионерка

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В Саратове вчера днем, 2 августа, на улице Орджоникидзе неизвестный автомобиль врезался в маршрутку №83.

- В результате ДТП пострадала 46-летняя пассажирка общественного транспорта, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по региону.

Женщину после оказания медицинской помощи отпустили, а виновника ДТП ищут правоохранители.

Также в 15:30 пострадала еще одна пассажирка общественного транспорта.

Инцидент случился у дома №19в по Крымской улице.

В автобусе №283 упала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали

Общественным транспортом управлял 33-летний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU