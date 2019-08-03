В Саратове бьют коммунальные фонтаны

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-03T11:37:58+03:00

Один из них — на высоту пятиэтажного дома

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В Саратове сегодня, 3 августа, забили коммунальные фонтаны.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сейчас в поселке Мирный, в районе Молочки бьет столб воды. Коммунальная авария случилась около трамвайных путей на Плодородной улице.

Также ночью фонтаны забили в центре города.

Как рассказал очевидец Владимир Бочков в соцсети, инцидент произошел на пересечении улиц Чернышевского и Провиантская.

Судя по видео вода там била струей с высоту пятиэтажного дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/723835" frameborder="0"></iframe> В центре Саратова коммунальный фонтан забил на высоту с пятиэтажку.Видео из соцсетей

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/723834" frameborder="0"></iframe> На Молочке в Саратове бьет коммунальный фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU