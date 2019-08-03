В Саратове бьют коммунальные фонтаны
Один из них — на высоту пятиэтажного дома
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В Саратове сегодня, 3 августа, забили коммунальные фонтаны.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сейчас в поселке Мирный, в районе Молочки бьет столб воды. Коммунальная авария случилась около трамвайных путей на Плодородной улице.
Также ночью фонтаны забили в центре города.
Как рассказал очевидец Владимир Бочков в соцсети, инцидент произошел на пересечении улиц Чернышевского и Провиантская.
Судя по видео вода там била струей с высоту пятиэтажного дома.
В центре Саратова коммунальный фонтан забил на высоту с пятиэтажку.Видео из соцсетей
На Молочке в Саратове бьет коммунальный фонтан.
ИСТОЧНИК KP.RU