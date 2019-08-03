2019-08-03T11:37:58+03:00
Общество

В Саратове бьют коммунальные фонтаны

Один из них — на высоту пятиэтажного дома
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 3 августа, забили коммунальные фонтаны.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сейчас в поселке Мирный, в районе Молочки бьет столб воды. Коммунальная авария случилась около трамвайных путей на Плодородной улице.

Также ночью фонтаны забили в центре города.

Как рассказал очевидец Владимир Бочков в соцсети, инцидент произошел на пересечении улиц Чернышевского и Провиантская.

Судя по видео вода там била струей с высоту пятиэтажного дома.

В центре Саратова коммунальный фонтан забил на высоту с пятиэтажку.Видео из соцсетей

На Молочке в Саратове бьет коммунальный фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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