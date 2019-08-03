Радаев назвал главной задачей выйти на планку 1,5 млн человек пассажиропотока в аэропорту «Гагарин»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-03T10:54:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 августа, на взлетной полосе нового аэропорта «Гагарин» в Саратовском районе прошел массовый забег Gagarin Runway, в котором участвовали 2 тыс. человек.

В мероприятии участвовали губернатор Валерий Радаев, мэр Саратова Михаил Исаев, чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев и другие.

- Это очень символично — пробежать по взлетно-посадочной полосе, тем более основная дистанция — 3 км — как раз ее длина. Этот месяц у нас будет очень напряженный — идут тестовые испытания, — отметил генеральный директор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.

Он добавил, что в ближайшее время к расписанию добавятся рейсы в Санкт-Петербург, идет работа над южными городами.

Глава региона отметил, что самое главное будет 18 числа. В этот день в аэропорт прибудет первый самолет авиакомпании «Победа»: он совершит первый полет от аэропорта «Центральный», который в черте города, до «Гагарина».

По словам Радаева, сейчас население предпочитает воздушные гавани Волгограда и Самары, потому что там билеты дешевле.

- А главная задача — это сделать аэропорт доступным, выйти на планку в 1,5 млн человек пассажиропотока, тогда и география полетов будет другая. — сказал губернатор области Валерий Радаев.

Он также отметил, что журналисты на дистанции «бежали как надо».

ИСТОЧНИК KP.RU