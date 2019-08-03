2019-08-03T10:16:40+03:00
Общество

Губернатор Саратовской области пробежал 1,5 км по новому аэропорту

Он отметил, что все было классно
Дарья Вострикова
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На взлетной полосе аэропорта «Гагарин» прошел массовый забегНа взлетной полосе аэропорта «Гагарин» прошел массовый забегФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 3 августа, в забеге по взлетной полосе аэропорта «Гагарин» Gagarin Runway в Саратовском районе участвовало 2 тыс. человек, среди них были: губернатор области Валерий Радаев и мэр Саратова Михаил Исаев.

Забег Gagarin Runway.

В забеге Gagarin Runway участвовал губернатор области Валерий Радаев Фото: Дарья Вострикова

В забеге Gagarin Runway участвовал губернатор области Валерий РадаевФото: Дарья Вострикова

- Мы помчимся по взлетной полосе нового аэропорта России, а уже через 17 дней пойдут первые самолеты, — поприветствовал участников глава региона Радаев.

Участников подбадривали ведущие и были установлены плакаты с девизами: «Ты просто космос», «Хорошо бежишь, красавчик». Над бегунами летал дрон.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и мэр Михаил Исаев пробежали дистанцию в 1,5 км, также с ними был чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев и другие.

- Тяжело бежать с губернатором — вроде и обгонять не хочется, но и отставать нельзя, — заметил ведущий.

Глава региона Валерий Радаев после забега отметил, что все было классно.

Валерий Радаев о забеге Gagarin Runway.

ИСТОЧНИК KP.RU

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