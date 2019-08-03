Губернатор Саратовской области пробежал 1,5 км по новому аэропорту
Сегодня, 3 августа, в забеге по взлетной полосе аэропорта «Гагарин» Gagarin Runway в Саратовском районе участвовало 2 тыс. человек, среди них были: губернатор области Валерий Радаев и мэр Саратова Михаил Исаев.
Забег Gagarin Runway.
В забеге Gagarin Runway участвовал губернатор области Валерий РадаевФото: Дарья Вострикова
- Мы помчимся по взлетной полосе нового аэропорта России, а уже через 17 дней пойдут первые самолеты, — поприветствовал участников глава региона Радаев.
Участников подбадривали ведущие и были установлены плакаты с девизами: «Ты просто космос», «Хорошо бежишь, красавчик». Над бегунами летал дрон.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и мэр Михаил Исаев пробежали дистанцию в 1,5 км, также с ними был чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев и другие.
- Тяжело бежать с губернатором — вроде и обгонять не хочется, но и отставать нельзя, — заметил ведущий.
Глава региона Валерий Радаев после забега отметил, что все было классно.
Валерий Радаев о забеге Gagarin Runway.
ИСТОЧНИК KP.RU