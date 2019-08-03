Губернатор Саратовской области вечером вышел с проверкой ремонта теплотрасс

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-03T09:31:40+03:00

Он заявил, что работы по ремонту тепломагистралей и дорог должны быть готовы к срокам

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Губернатор области Валерий Радаев вышел вечером с проверкой на улицы Саратова. Он смотрел, как идет ремонт тепломагистралей на улицах Горького, Чернышевского и Радищева.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, сейчас в работе находятся восемь участков теплотрасс. На Горького и Чернышевского сейчас идет бетонирование. Все работы должны быть закончены по графику — к 1 сентября.

Фото пресс-службы главы региона

- Такого объема работ не было никогда. Это вызвало дополнительную нагрузку на транспортную сеть города, многие улицы перекрыты, а люди считают, что работы идут медленно. Нужно контролировать сроки работ и информировать жителей. К 1 октября город должен быть с теплом, — сказал Валерий Радаев.

Также губернатор осмотрел дорожные работы на улицах Советская, Астраханская и на 13-м Белоглинском проезде.

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что из 95 объектов, ремонтирующихся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уже закончены 65. 16 участков — в работе, а оставшиеся 14 отремонтируют к 1 сентября.

Фото пресс-службы главы региона

Губернатор подчеркнул, что расслабляться нельзя, а графики работы надо выдерживать.

ИСТОЧНИК KP.RU