2019-08-03T09:31:40+03:00
Общество

Губернатор Саратовской области вечером вышел с проверкой ремонта теплотрасс

Он заявил, что работы по ремонту тепломагистралей и дорог должны быть готовы к срокам
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото пресс-службы главы регионаФото пресс-службы главы региона
Изменить размер текста:

Губернатор области Валерий Радаев вышел вечером с проверкой на улицы Саратова. Он смотрел, как идет ремонт тепломагистралей на улицах Горького, Чернышевского и Радищева.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, сейчас в работе находятся восемь участков теплотрасс. На Горького и Чернышевского сейчас идет бетонирование. Все работы должны быть закончены по графику — к 1 сентября.

Фото пресс-службы главы региона

Фото пресс-службы главы региона

- Такого объема работ не было никогда. Это вызвало дополнительную нагрузку на транспортную сеть города, многие улицы перекрыты, а люди считают, что работы идут медленно. Нужно контролировать сроки работ и информировать жителей. К 1 октября город должен быть с теплом, — сказал Валерий Радаев.

Также губернатор осмотрел дорожные работы на улицах Советская, Астраханская и на 13-м Белоглинском проезде.

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что из 95 объектов, ремонтирующихся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уже закончены 65. 16 участков — в работе, а оставшиеся 14 отремонтируют к 1 сентября.

Фото пресс-службы главы региона

Фото пресс-службы главы региона

Губернатор подчеркнул, что расслабляться нельзя, а графики работы надо выдерживать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове бьют коммунальные фонтаны
На 3-й Дачной в Саратове сгорел торговый павильон
Радаев назвал главной задачей выйти на планку 1,5 млн человек пассажиропотока в аэропорту «Гагарин»
В Энгельсе ВАЗ-2110 протаранил Ford и клумбу
Губернатор Саратовской области пробежал 1,5 км по новому аэропорту
В Саратове сын-рецидивист украл у матери телевизор
Участников забега в аэропорту «Гагарин» не остановил даже дождь
Водитель Volkswagen устроил тройное ДТП в Энгельсе
В Энгельсе парень отобрал оказавшуюся бижутерией золотую цепочку
У поселка Дубки случилось смертельное ДТП
В Саратовской области суббота пройдет с дождем
Падение болгарки на ребенка в Саратове: Изъята документация
Падение болгарки на ребенка с крыши школы: Комментарий саратовского Минобраза
В Саратове на ребенка в коляске упала болгарка
Закройщицу швейной фабрики Вольска уволили после скандала с камерой в раздевалке
Панков: Инициативы Володина помогают совершенствовать работу в интересах граждан
Количество дольщиков в проблемном доме на Федоровской растет, «как грибы после дождя»