Участников забега в аэропорту «Гагарин» не остановил даже дождь
Сегодня, 3 августа, в Саратовском районе состоится массовый забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта «Гагарин» — Gagarin Runway. Организатор мероприятия — «Аэропорты Регионов».
На выбор можно пробежать три дистанции — 1,5 км, 3 км (равная длине взлетно-посадочной полосы), и 10 км.
Отметим, что заявки на забег подали 2 тыс. человек из 36 регионов России.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участники проходят через уровни контроля в виде досмотра и ворот, после чего попадают внутрь и проходят к полосе забега.
Для гостей мероприятия готовы палатки, где можно не только отдохнуть и укрыться от дождя, но и перекусить — бесплатно угощают бананами и водой.
Гостей мероприятия бесплатно угощают бананами и водойФото: Дарья Вострикова
Пока забег еще не начался, идет концерт с зажигательными танцами. У некоторых участников уже началась разминка.
На территории аэропорта «Гагарин» проходит концертФото: Дарья Вострикова
ИСТОЧНИК KP.RU