СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-03T09:04:15+03:00

Участников забега в аэропорту «Гагарин» не остановил даже дождь Фото: Дарья Вострикова

На территории идет концерт, а бегуны разминаются

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Сегодня, 3 августа, в Саратовском районе состоится массовый забег по взлетно-посадочной полосе аэропорта «Гагарин» — Gagarin Runway. Организатор мероприятия — «Аэропорты Регионов».

На выбор можно пробежать три дистанции — 1,5 км, 3 км (равная длине взлетно-посадочной полосы), и 10 км.

Отметим, что заявки на забег подали 2 тыс. человек из 36 регионов России.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участники проходят через уровни контроля в виде досмотра и ворот, после чего попадают внутрь и проходят к полосе забега.

Для гостей мероприятия готовы палатки, где можно не только отдохнуть и укрыться от дождя, но и перекусить — бесплатно угощают бананами и водой.

Гостей мероприятия бесплатно угощают бананами и водойФото: Дарья Вострикова

Пока забег еще не начался, идет концерт с зажигательными танцами. У некоторых участников уже началась разминка.

На территории аэропорта «Гагарин» проходит концертФото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU