В Энгельсе парень отобрал оказавшуюся бижутерией золотую цепочку

СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-03T08:35:19+03:00

Кулон от украшения он сдал в комиссионку

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В Энгельсе полиция вчера, 2 августа, раскрыла грабеж цепочки с кулоном.

- Заявление от 34-летней женщины поступило 1 августа в 22:10 сразу после совершения преступления. Она рассказала, что кто-то в подъезде дома на улице Космонавтов отобрал у нее золотую цепочку весом 4 грамма с кулоном в виде камня. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Правоохранители начали обрабатывать места сбыта и выяснили, что 20-летний парень сдал кулон в комиссионку.

Молодого и не судимого злоумышленника из села Квасниковка задержали. Он во всем признался и рассказал, что цепочку выкинул, так как она является бижутерией.

В отношении парня возбудили дело за грабеж и выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU