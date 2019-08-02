Закройщицу швейной фабрики Вольска уволили после скандала с камерой в раздевалке

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-02T17:00:00+03:00

Женщина заявила, что ее вынудили написать заявление на увольнение

Изменить размер текста: A A

В Вольске уволили работницу швейной фабрики «Элис» после всероссийского скандала с видеокамерой в раздевалке.

Как сообщает местное издание «Про Вольск», женщина призналась, что ее вынудили написать заявление об увольнении. Она связывает это именно с жалобой на видеокамеру.

При этом в видео, которое было распространено в соцсетях и по СМИ, указывалось, что жалобу написала именно закройщица, а на фабрике их работает десять человек.

- Сейчас я переживаю за других девчонок, чтобы их тоже не отправили на улицу, — рассказала женщина.

Напомним, в женской раздевалке повесили камеру предположительно для борьбы с воровством. Однако сотрудниц это насторожило, они уверяют, что краж у них не было.

ИСТОЧНИК KP.RU