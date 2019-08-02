Закройщицу швейной фабрики Вольска уволили после скандала с камерой в раздевалке
В Вольске уволили работницу швейной фабрики «Элис» после всероссийского скандала с видеокамерой в раздевалке.
Как сообщает местное издание «Про Вольск», женщина призналась, что ее вынудили написать заявление об увольнении. Она связывает это именно с жалобой на видеокамеру.
При этом в видео, которое было распространено в соцсетях и по СМИ, указывалось, что жалобу написала именно закройщица, а на фабрике их работает десять человек.
- Сейчас я переживаю за других девчонок, чтобы их тоже не отправили на улицу, — рассказала женщина.
Напомним, в женской раздевалке повесили камеру предположительно для борьбы с воровством. Однако сотрудниц это насторожило, они уверяют, что краж у них не было.
ИСТОЧНИК KP.RU