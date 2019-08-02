Количество дольщиков в проблемном доме на Федоровской растет, «как грибы после дождя»
В правительстве Саратовской области сегодня, 2 августа, проходит традиционное совещание по проблемным домам. Рассматриваются самые сложные объекты.
Так, например, дольщики «ГеоТехникаФин» (сейчас ЖСК «Федоровская, 1») заявили, что число претендентов на квартиры растет, «как грибы после дождя». С изначального количества дольщиков 19 человек сейчас число выросло до 151.
Депутат Госдумы Татьяна Касаева подтвердила этот факт. Она рассказала, что в это ЖСК перераспределили дольщиков из дома №8.
При этом сумма достройки, по словам главы Саратова Михаила Исаева, колоссальная. Такая же ситуация с домом №6 по улице Федоровская. Сейчас рассматриваются два варианта: достройки его через ДОМ.РФ или компенсация дольщикам.
ИСТОЧНИК KP.RU