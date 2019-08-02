Количество дольщиков в проблемном доме на Федоровской растет, «как грибы после дождя»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-02T16:58:55+03:00

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В правительстве Саратовской области сегодня, 2 августа, проходит традиционное совещание по проблемным домам. Рассматриваются самые сложные объекты.

Так, например, дольщики «ГеоТехникаФин» (сейчас ЖСК «Федоровская, 1») заявили, что число претендентов на квартиры растет, «как грибы после дождя». С изначального количества дольщиков 19 человек сейчас число выросло до 151.

Депутат Госдумы Татьяна Касаева подтвердила этот факт. Она рассказала, что в это ЖСК перераспределили дольщиков из дома №8.

При этом сумма достройки, по словам главы Саратова Михаила Исаева, колоссальная. Такая же ситуация с домом №6 по улице Федоровская. Сейчас рассматриваются два варианта: достройки его через ДОМ.РФ или компенсация дольщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU